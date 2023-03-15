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Spor

Jorge Jesus Sevilla maçında Batshuayi'ye ilk 11'de görev verecek

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde yarın Sevilla ile karşılaşacak. Bu karşılaşmaya teknik direktör Jorge Jesus'un, Batshuayi'ye ilk 11'de göre vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi
09:41 . 15/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Sevilla oynanacak rövanşta Batshuayi'ye özel görev. İspanyol ekibinin geriden paslı çıkan bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Batshuayi'den rakip savunmaya sürekli pres yapmasını istedi.


Belçikalı futbolcu, geri paslarda kaleciye baskı yaparak, uzun top kullanmada hata yapmasını sağlayacak ve savunma arkasına yapacağı koşularla da tehlike oluşturacak.


Oosterwolde hazır kıta

Sol bekte Lincoln'ün sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de gözler Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'ye çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, Sevilla maçında takımını 4'lü savunmayla sahaya sürmesi halinde Oosterwolde'ye ilk 11'de görev verecek ve sağ bekte Ferdi'ye şans tanıyacak. 3'lü dizilişle oynaması halinde ise Oosterwolde'nin yedek soyunması bekleniyor.





#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Oosterwolde
2 saat önce
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Jorge Jesus Sevilla maçında Batshuayi'ye ilk 11'de görev verecek
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