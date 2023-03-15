Jorge Jesus Sevilla maçında Batshuayi'ye ilk 11'de görev verecek

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Sevilla oynanacak rövanşta Batshuayi'ye özel görev. İspanyol ekibinin geriden paslı çıkan bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Batshuayi'den rakip savunmaya sürekli pres yapmasını istedi.
Belçikalı futbolcu, geri paslarda kaleciye baskı yaparak, uzun top kullanmada hata yapmasını sağlayacak ve savunma arkasına yapacağı koşularla da tehlike oluşturacak.
Sol bekte Lincoln'ün sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de gözler Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'ye çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, Sevilla maçında takımını 4'lü savunmayla sahaya sürmesi halinde Oosterwolde'ye ilk 11'de görev verecek ve sağ bekte Ferdi'ye şans tanıyacak. 3'lü dizilişle oynaması halinde ise Oosterwolde'nin yedek soyunması bekleniyor.