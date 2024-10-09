Jürgen Klopp'tan sürpriz hamle! Yeni işi açıklandı

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıklayan Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'un yeni işi açıklandı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayan Jürgen Klopp'un yeni işi belli oldu. Alman çalıştırıcının, Red Bull'da "Küresel Futbol Başkanı" pozisyonuna getirildiği duyuruldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren görevine başlayacak olan Klopp, Red Bull'un sahip olduğu Leipzig, Salzburg, New York ve diğer takımların tüm süreçlerini yönetecek. Danışmanlık vereceği başlıca konular teknik direktör seçimleri, oyun tarzı ve futbolcu transferleri olacak.
Klopp imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan büyük heyecan duyuyorum. Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve bu oyunu bu hale getiren insanlara olan tutkum değişmedi. Red Bull'a küresel düzeyde katılarak, elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek istiyorum. Bunu Red Bull'un sahip olduğu seçkin bilgi ve deneyimi kullanarak, diğer sporlardan ve diğer sektörlerden öğrenerek yapabileceğimiz pek çok yol var. Birlikte neyin mümkün olduğunu keşfedebiliriz. Rolümü öncelikle Red Bull kulüplerinin antrenörleri ve yönetimi için bir akıl hocası olarak görüyorum ama nihayetinde benzersiz, yenilikçi ve ileriye dönük bir organizasyonun parçasıyım. Dediğim gibi, bu beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Jürgen Klopp'un sözleşmesinde Almanya Milli Futbol Takımı'ndan teklif gelmesi halinde görevinden ayrılabileceğine dair özel bir madde bulunuyor.