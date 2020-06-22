​Juventus 18 yaşındaki Eren Dinkçi için teklifte bulundu

Juventus, radarını Türk oyunculara çevirdi. Merih Demiral'ın performansından memnun olan ve gelen teklifleri reddeden İtalyan kulübü, şimdi de Werder Bremen'in genç yeteneği Eren Dinkçi'nin peşine düştü.

Sky'da yer alan habere göre Juventus uzun zamandır 18 yaşındaki oyuncuyu takip ediyor. Genç golcü şuana kadar U19 liginde çıktığı 20 karşılaşmada 22 gol ve 12 asistle oynadı.

Dinkçi'nin başarılı performansını beğenen Juventus, oyuncunun İtalya'ya uyumu ve adaptasyonu konusunda sıkıntı yaşayabileceğini, bu yüzden satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunduğu iddia edildi.