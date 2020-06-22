SERİE A

​Juventus 18 yaşındaki Eren Dinkçi için teklifte bulundu

Juventus 18 yaşındaki Eren Dinkçi için teklifte bulundu

Juventus, Werder Bremen'in 18 yaşındaki genç oyuncusu Eren Dinkçi için resmi teklifte bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eren Dinkci santrfor olarak görev yapıyor.

Eren Dinkci santrfor olarak görev yapıyor.

Juventus, radarını Türk oyunculara çevirdi. Merih Demiral'ın performansından memnun olan ve gelen teklifleri reddeden İtalyan kulübü, şimdi de Werder Bremen'in genç yeteneği Eren Dinkçi'nin peşine düştü.

Sky'da yer alan habere göre Juventus uzun zamandır 18 yaşındaki oyuncuyu takip ediyor. Genç golcü şuana kadar U19 liginde çıktığı 20 karşılaşmada 22 gol ve 12 asistle oynadı.

Dinkçi'nin başarılı performansını beğenen Juventus, oyuncunun İtalya'ya uyumu ve adaptasyonu konusunda sıkıntı yaşayabileceğini, bu yüzden satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunduğu iddia edildi.

  • Eren Dinkçi, Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmış ve Türkiye U19'u seçmişti.

Eren Dinkçi'nin SKY'de yer aldığı haber.
Eren Dinkçi'nin SKY'de yer aldığı haber.

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