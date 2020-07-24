Juventus Merih Demiral'a gelen rekor teklifi reddetti
Juventus Merih Demiral'a gelen rekor teklifi reddetti
İtalya Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sakatlığını atlatan milli oyuncuya özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ve Wolverhampton talip. Fakat Juventus Merih Demiral'ı kaybetmek istemiyor. İtalyanlar Merih için gelen rekor teklifi de reddetti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Milli yıldızımız Merih Demiral'a İngilizler talip. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Juventus, Merih Demiral'ı kaybetmek istemiyor.
Sezona yedek başlayan ardından ilk 11'de süre almaya başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Roma karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan uzun süre ayrı kalmıştı. Sakatlığını atlatan Merih Demiral, Juventus'un ligde oynadığı son karşılaşmalarda yeniden kadroya girmeye başladı.
Rekor teklif reddedildi
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Juventus, 22 yaşındaki oyuncu için yapılan 30 milyon euro artı bonuslar kapsamındaki bir teklifi reddetti. Bu teklif Ardan Turan'dan sonra bir Türk oyuncuya verilen en yüksek bonservis değeri. Daha önce Arda Turan 2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İtalyanlar teklifi kabul ederlerse, ilk defa bir Türk savunma oyuncusuna bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmiş olacak.
Milli takımdan partneri Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Menajer Brandon Rodgers, geçtiğimiz ara transfer döneminde Merih Demiral için, "Söylenecek çok bir şey yok. Sadece onun çok iyi bir savunmacı, çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
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