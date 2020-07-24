​Juventus Merih Demiral'a gelen rekor teklifi reddetti

Milli yıldızımız Merih Demiral'a İngilizler talip. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Juventus, Merih Demiral'ı kaybetmek istemiyor.

Sezona yedek başlayan ardından ilk 11'de süre almaya başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Roma karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan uzun süre ayrı kalmıştı. Sakatlığını atlatan Merih Demiral, Juventus'un ligde oynadığı son karşılaşmalarda yeniden kadroya girmeye başladı.

Rekor teklif reddedildi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Juventus, 22 yaşındaki oyuncu için yapılan 30 milyon euro artı bonuslar kapsamındaki bir teklifi reddetti. Bu teklif Ardan Turan'dan sonra bir Türk oyuncuya verilen en yüksek bonservis değeri. Daha önce Arda Turan 2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İtalyanlar teklifi kabul ederlerse, ilk defa bir Türk savunma oyuncusuna bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmiş olacak.

#Leicester and #Wolverhampton are interested in Merih #Demiral, but #Juventus don’t want to sell the turkish centre-back. Juve have rejected a bid of €30M + add-ons. #transfers #LCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2020

Brandon Rodgers'ten övgü dolu sözler

Milli takımdan partneri Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Menajer Brandon Rodgers, geçtiğimiz ara transfer döneminde Merih Demiral için, "Söylenecek çok bir şey yok. Sadece onun çok iyi bir savunmacı, çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Serie A'da lider Juventus, Lazio engelini kayıpsız aştı (ÖZET) Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım yüklense de golü bulamadı. İki ekibin de birer topunun direkten döndüğü maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarının 50. dakikasında hakem Daniele Orsato, Lazio'dan Bastos’un ceza sahası içinde elle oynadığını VAR yardımıyla tespit ederek, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. 51. dakikada penaltı atışını gole çeviren Cristiano Ronaldo, Juventus’u 1-0 öne geçirdi. Bu golden üç dakika sonra Lazio defansındaki hatayı değerlendiren Juventus, Ronaldo ile farkı 2’ye taşıdı: 2-0.Maçın son anlarına girilirken, hakem Orsato, Leonardo Bonucci’nin Lazio’nun golcüsü Ciro Immobile'ye ceza saha içindeki hareketine penaltı çaldı. Immobile, 83 dakikada penaltıyı gol yaparak, maçta farkı 1'e indirdi: 2-1. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Juventus, zirveye oynayan rakibi Lazio'yu 2-1 yendi.Bu sonuçla Juventus, İtalya Serie A puan durumunda puanını 80'e yükselterek, ligde liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlıların 3 maçlık galibiyet hasreti, bugünkü zaferle son buldu. Ligin bitimine 4 hafta kala Juventus, en yakın rakibi Inter ile puan farkını 8'e çıkartarak, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.Ligde bir ara zirveye oynayan ancak son haftalarda peş peşe olumsuz sonuçlar alan başkent ekibi Lazio ise son 5. maçında 4. yenilgisini alarak zirveden koptu. Puan tablosunda 69 puanda kalan Lazio, 4. sıraya geriledi.Bu arada, ağır sakatlıktan yeni çıkan Merih Demiral, Juventus'un maç kadrosunda yer alsa da karşılaşmada görev almadı. Ronaldo 50 gol barajını geçtiLigde haftanın en önemli maçı, bu sezon en çok gol atan iki golcünün de düellosuna sahne oldu. Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo, attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynarken, gol krallığı yarışında da 30 golle zirvede yer aldı.Cristiano Ronaldo ayrıca, bugün attığı ilk golle, daha önce forma giydiği İngiltere Premier Lig ve İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) haricinde, 2018'den beri oynadığı Serie A’da da 50 gol atma başarısı göstermiş oldu. Bu maçla toplam gol sayısını 51'e yükselten Ronaldo, Serie A'da 61 maçta bu başarıyı yakaladı.Ronaldo ile beraber, Serie A’da bu sezon gol krallığı mücadelesi veren İtalyan Ciro Immobile de Juventus'a attığı penaltı golüyle 30 gole ulaştı ve İtalyan liginde bir sezonda 30 gol atan 5'inci İtalyan oyuncu olmayı başardı. Immobile ve Ronaldo, 30'ar golle gol krallığı yarışının da zirvesinde yer alıyor.Juventus-Lazio özetJuventus-Lazio maç özetini izlemek için tıklayınız.

Merih Demiral 7 ay sonra antrenmanlara katıldı İtalyan ekibi Juventus’a forma giyen milli yıldız Merih Demiral, 7 ay sonra takımla çalışmalara başladı. Ocak ayında çapraz bağları kopan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Demiral, takımının Sassuolo ile yapacağı maç öncesi gerçekleştirilen idmanında, grupla çalışmalara başladığı açıklandı.22 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1-2 hafta içinde resmi müsabakaya da çıkması bekleniyor.Sakatlığını atlatan #MerihDemiral, antrenmanlara başladı 💪🇹🇷 pic.twitter.com/E0eEUm4nGP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 1, 2020 Galeri: En değerli Türk futbolcular belli oldu: İlk 10'a Süper Lig'den tek isim girdi

Sakatlığını atlatan #MerihDemiral, antrenmanlara başladı 💪🇹🇷 pic.twitter.com/E0eEUm4nGP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 1, 2020