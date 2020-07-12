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Juventus'ta Merih Demiral 7 ay sonra antrenmanlara katıldı

Merih Demiral 7 ay sonra antrenmanlara katıldı

Juventus’ta top koşturan milli yıldız Merih Demiral, 7 ay aradan sonra takımla çalışmalara başladı. 21 yaşındaki Merih Demiral'ın geçtiğimiz ocak ayında çapraz bağları kopmuştu.

Haber Merkezi İHA
Merih Demiral - Cristiano Ronaldo

Merih Demiral - Cristiano Ronaldo

İtalyan ekibi Juventus’a forma giyen milli yıldız Merih Demiral, 7 ay sonra takımla çalışmalara başladı. Ocak ayında çapraz bağları kopan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Demiral, takımının Sassuolo ile yapacağı maç öncesi gerçekleştirilen idmanında, grupla çalışmalara başladığı açıklandı.

22 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1-2 hafta içinde resmi müsabakaya da çıkması bekleniyor.


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