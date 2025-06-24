Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist belli oldu

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist belli oldu

19:4324/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Fransa-Litvanya karşılaşmasından kare.
Fransa-Litvanya karşılaşmasından kare.

Fransa, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Litvanya'yı 83-61 mağlup etti ve yarı finale yükselen ilk takım oldu.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Litvanya'yı 83-61 yenen Fransa, yarı finale yükseldi.


Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulduğu ilk periyodu 35-14 önde bitirdi.


İkinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmayan Fransızlar, devre arasına 56-31 üstünlükle gitti.


Maç boyunca 25 top kaybı yapan Litvanya karşısında üçüncü periyodu 71-45 önde geçen Fransa, mücadeleyi 83-61 kazanarak turnuvanın ilk yarı finalisti oldu.


Fransa, yarı finalde İspanya-Çekya müsabakasının galibiyle eşleşecek.




#2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
#Fransa
#Basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları geri çekiliyor: Motorin ve benzine büyük indirim geliyor! Tarihler belli oldu