|
Spor

Kaptanlardan Çalımbay'a: Takımı toparlamak bize düşüyor

Beşiktaş, Süper Lıg'e verilen milli arada toparlanma surecine girdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, takım kaptanlarıyla bir görüşme yaparak arkadaşlık ortamının yeniden dizayn edilmesini istedi. Kaptanlar da bu konuda Çalımbay'a destek vererek, "En iyisini yapacağız" dedi.

14:28 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:31 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle birlikte yeni bir hava yakalandı. Siyah-beyazlılarda kara bulutlar dağılmaya başlarken, önümüzdeki maçlarda alınacak iyi sonuçlarla yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmanın planları yapılıyor.


İlk maçında evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Rıza Çalımbay, lige verilen milli arayla birlikte takımdaki sakatların büyük oranda iyileşeceğini ve takımın da motivasyon olarak daha iyi duruma geleceğini düşünüyor.




Kaptanlar görevde

Teknik direktör Rıza Çalımbay'n bu süreçteki en büyük destekçisi ise takım kaptanları oldu. Necip Uysal, Cenk Tosun ve Mert Günok'la özel olarak görüşen Çalımbay, bu konuda takıma liderlik etmelerini ve arkadaşlık ortamının yeniden sağlanması için ellerinden geleni yapmalarını istedi. Bu zamana kadar gelinen süreçte kendileri dahil herkesin payı olduğunu dile getiren kaptanların, "Futbol bir takım oyunu. Performansımız bu zamana kadar yetersiz kaldı. Bundan sonraki süreçte takımı toparlayacak olan yine futbolculardır. Bu konuda en iyisini yapmaya çalışacağız. Şüpheniz olmasın" dedikleri ifade edildi.





#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Necip Uysal
#Cenk Tosun
#Mert Günok
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fırtına öncesi uçuşlar tek tek iptal edildi? İşte THY iptal edilen seferler