Kaptanlardan Çalımbay'a: Takımı toparlamak bize düşüyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay'n bu süreçteki en büyük destekçisi ise takım kaptanları oldu. Necip Uysal, Cenk Tosun ve Mert Günok'la özel olarak görüşen Çalımbay, bu konuda takıma liderlik etmelerini ve arkadaşlık ortamının yeniden sağlanması için ellerinden geleni yapmalarını istedi. Bu zamana kadar gelinen süreçte kendileri dahil herkesin payı olduğunu dile getiren kaptanların, "Futbol bir takım oyunu. Performansımız bu zamana kadar yetersiz kaldı. Bundan sonraki süreçte takımı toparlayacak olan yine futbolculardır. Bu konuda en iyisini yapmaya çalışacağız. Şüpheniz olmasın" dedikleri ifade edildi.