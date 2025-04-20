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Karşıyaka Basketbol ligde kalma yolunda yara aldı

Karşıyaka Basketbol ligde kalma yolunda yara aldı

10:5020/04/2025, Pazar
IHA
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Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı
Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde birebir rakiplerinden birisi olan Manisa Basketbol’a deplasmanda 100-79 kaybederek ligde kalma yolunda yara almış oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 26. hafta mücadelesinde Manisa Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibine 100-79 mağlup oldu. Böylece 10 galibiyeti bulunan yeşil-kırmızılılar, düşme hattıyla arasında sadece 2 galibiyet kaldı. Ligde kalma yolunda büyük bir yara alan İzmir ekibi, kalan maçlarında maksimum sayıda galibiyet alıp sezon sonunda kötü bir durum yaşamak istemiyor.


Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı, Manisa Basketbol müsabakasına dair de önemli açıklamalarda bulundu. Maçın ilk bölümünde kolay sayıları atamadıklarını söyleyen Çakı, "Savunmada oldukça kolay sayılar yedik ve ritmi tamamen rakibimize verdik. Deplasmanda bu konuda daha dikkatli olmalıydık. İlk çeyrekten itibaren kontrolü eline alan rakibimizi sürekli geriden takip eden taraf olduk. Maçın başında aynı fikirde olmadığımız bazı hakem kararları olsa da, takım olarak bu durumlara fazlasıyla takıldık. Bu da oyunun kontrolünden uzaklaşmamıza sebep oldu. Kötü bir mağlubiyet aldık. Bu kadar farklı kaybetmeyi hiç beklemiyorduk. Ancak artık bu maçı geride bırakıp bir sonraki maçımıza hep birlikte hazırlanmalıyız. Ligde kalmayı başaracak galibiyetleri almak için odaklanmalı ve sezonu bu şekilde tamamlamak için çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

#Karşıyaka Basketbol
#Basketbol Süper Ligi
#Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı
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