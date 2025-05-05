Karşıyaka Basketbol'un rakibi Fenerbahçe

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 28. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde rakiplerine göre 2 maç eksiği bulunan İzmir ekibi, 10 galibiyet 16 mağlubiyetle sondan bir basamak üstte olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Fenerbahçe ise 25 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, sezon sonunda küme düşmemek için bu müsabakayı kazanıp rahat bir nefes almak istiyor.