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Karşıyaka Basketbol'un rakibi Fenerbahçe

Karşıyaka Basketbol'un rakibi Fenerbahçe

12:585/05/2025, Pazartesi
IHA
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Karşıyaka, sondan bir basamak üstte olan 15. sırada yer alıyor
Karşıyaka, sondan bir basamak üstte olan 15. sırada yer alıyor

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 28. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde rakiplerine göre 2 maç eksiği bulunan İzmir ekibi, 10 galibiyet 16 mağlubiyetle sondan bir basamak üstte olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Fenerbahçe ise 25 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, sezon sonunda küme düşmemek için bu müsabakayı kazanıp rahat bir nefes almak istiyor.


İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Karşıyaka evinde 101-90’lık skorla kaybetti. Zorlu karşılaşmayı Özlem Yalman, Tolga Edis ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

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