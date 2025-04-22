Karşıyaka-Bursaspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Yeşil-kırmızılılar, ligdeki sıralama için kritik maç olan zorlu mücadelenin biletlerini de internet üzerinden satışa çıkardı. Karşıyaka-Bursaspor maçı biletleri 150 TL ve bin TL arasında değişen fiyatlarla taraftarların alımına sunuldu. Konuk ekip seyircisi alınmayacağı için de deplasman tribünü biletleri satışa çıkmadı.