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Karşıyaka Finlandiyalı oyun kurucu

Karşıyaka Finlandiyalı oyun kurucu

10:4725/04/2025, Cuma
DHA
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Edon Maxhuni Finlandiya Milli Takımı forması da giyiyor.
Edon Maxhuni Finlandiya Milli Takımı forması da giyiyor.

Basketbol Süper Ligi'nde son 4 haftaya 51 yıl sonra düşme korkusu yaşayarak giren Karşıyaka, transferde Finlandiyalı guard Edon Maxhuni ile anlaştı.

Karşıyaka potada Edon Maxhuni'yi kadrosuna katıyor.


Ailesi Arnavutluk ve Kosova asıllı olan 27 yaşında, 1.88 boyundaki Maxhuni bu sezon önce Strasbourg, sonra Scafati’de oynadı.


Finlandiya Milli Takımı’nda da yer alan Maxhuni, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 7.2 sayı, 3.8 asist, 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde 12.7 sayı, 4.7 asist ortalamaları tutturdu.


Bu sezon başında aldığı 6 yabancısının ocak ayında ayrılmasının ardından Karşıyaka, transfer yasağını açıp 4 yabancı takviyesi yapmıştı. Karşıyaka'da takımın skorer yıldızı Roberto Gallinat omzundan sakatlanmıştı.




#Basketbol Süper Ligi
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#Edon Maxhuni
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