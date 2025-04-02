Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kars’ta futbol sahası savaş alanına döndü

Kars’ta futbol sahası savaş alanına döndü

13:122/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kars’ta futbol sahası savaş alanına döndü
Kars’ta futbol sahası savaş alanına döndü

Kars’ta Amatör Lig’de Sarıkamış Spor Lisesi ile Kağızman Spor arasında oynanan maçta futbolcularla ve taraftarlar kavga etti.

Kars Amatör Lig’de Sarıkamış Spor Lisesi ile Kağızman Spor karşılaşmasında futbolcularla ile taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.


Stadyumun içerisinde başlayan ve dışında da devam eden kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.


Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

#Kars
#Kars Amatör Lig
#Futbol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS başvuru ekranı açıldı! 2025 MEB LGS başvuru kılavuzu ve ekranı e-Okul