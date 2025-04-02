Kars’ta futbol sahası savaş alanına döndü

Kars Amatör Lig’de Sarıkamış Spor Lisesi ile Kağızman Spor karşılaşmasında futbolcularla ile taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Stadyumun içerisinde başlayan ve dışında da devam eden kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.