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Kartal sıkı çalışıyor: Galatasaray hazırlıkları sürdü

Kartal sıkı çalışıyor: Galatasaray hazırlıkları sürdü

20:3226/03/2025, среда
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına devam etti.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.






#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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