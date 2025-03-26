Kartal sıkı çalışıyor: Galatasaray hazırlıkları sürdü

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.