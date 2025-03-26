Başkan Serdal Adalı'dan TFF ve MHK'ya sert çağrı: "Derhal istifa edin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için alınan yerli hakem kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Adalı, yerli hakem tercihinin skandal olduğunu belirtirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına yerli hakem atama kararı aldı. Kritik derbi karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetecek.
Federasyona iki kez yabancı hakem başvurusu yapan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı yerli hakem kararına tepki gösterdi. Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, yerli hakem tercihinin skandal olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve kurullarını istifaya davet etti.
'Dereyi geçerken at değiştirdi'
"TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur."
'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı...'
"Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adaletimiz cevapsız kalmıştır. TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir!"
'Derhal istifa etmelidir!'
"Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın! Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir! Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum!"
"Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Bey'in çiftliği haline geldi."
'Zibidinin skandal yönetimiyle ödedik'
"Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik."
'Herkes içini rahat tutsun!'
"Hiçbir zaman böyle bir işin içinde olmayız. Sahaya çıkacağız ve maçı kazanacağız. Dışarıdan söylemesi kolay. Bu takımın iddiası devam ediyor. Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk! Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!"