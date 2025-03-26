Başkan Serdal Adalı'dan TFF ve MHK'ya sert çağrı: "Derhal istifa edin!"

'Dereyi geçerken at değiştirdi'

"TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur."