Kartal TÜMOSAN Konyaspor maçına odaklandı: Hazırlıklar sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Konya'ya gidecek.