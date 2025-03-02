Kasımpaşa-Galatasaray

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanıyor.
Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle bir maç ceza alan teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamıyor. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Yunus Akgün de bu maçta forma giyemiyor.
4.dakikada Mamadou Fall'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Josip Brekalo'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başardı.
12.dakikada Andreas Gianniotis'in, Victor Osimhen'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Victor Osimhen, penaltıda yaptığı vuruşla kaleci Andreas Gianniotis ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1
17.dakikada Mamadou Fall'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Claudio Winck'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Abdülkerim Bardakcı'dan geri geldi.
24.dakikada Josip Brekalo'nun ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başardı.
26.dakikada Gökhan Gül'ün pasıyla topla buluşan Mamadou Fall'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başardı.
28.dakikada Roland Sallai'nin ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasına hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşta Andreas Gianniotis gole izin vermedi.
32.dakikada Claudio Winck'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başardı.
33.dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Haris Hajradinovic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Nuno Da Costa'nın kafa vuruşunda Gabriel Sara son anda topu uzaklaştırdı.
40.dakikda Mamadou Fall'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Nuno Da Costa'nın yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
44.dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kalenin solundan dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi