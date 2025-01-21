Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kasımpaşa yeni sportif direktörünü duyurdu

Kasımpaşa yeni sportif direktörünü duyurdu

15:1821/01/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Mustafa Aztopal daha önce de kulüpte görev almıştı.
Mustafa Aztopal daha önce de kulüpte görev almıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal’ın getirildiğini açıkladı.

Kasımpaşa’da yeni sportif direktör Mustafa Aztopal oldu.


Lacivert-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirilmiştir. 2012-2015 yılları arasında Kulübümüzde İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kulüplerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nda Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter olarak görev yapan Aztopal’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.





#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Mustafa Aztopal

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? MSB Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları