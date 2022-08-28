(ÖZET) Kayserispor 3-0 Giresunspor

Süper Lig'in 4. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Kayserispor, Gavranovic, Onur ve Ramazan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor - Giresunspor maç özeti izle

8. dakikada Bitexen Giresunspor takımından Serginho sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15. dakikada Yukatel Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan İlhan Parlak tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

22. dakikada Onur Bulut Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

26. dakikada Yukatel Kayserispor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gustavo Campanharo.

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38. dakikada Bitexen Giresunspor takımından Vukan Savicevic rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45. dakikada Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam penaltı vuruşundan yararlanamıyor.

60. dakikada Bitexen Giresunspor takımından Serginho sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

71. dakikada Mario Gavranovic ile Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkarıyor.

87. dakikada Ramazan Civelek topu ağlara gönderiyor ve skor 3-0 oluyor.

Müsabaka 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle sona eriyor.