Spor

Kayserispor-Hatayspor: 1-1

Süper Lig'de Kayserispor ile Hatayspor'un karşı karşıya geldiği maçta iki takım puanları paylaştı. Kayserispor-Hatayspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

15:28 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:29 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Maçta yaşanan hava topu mücadelesi
Maçta yaşanan hava topu mücadelesi

Ligin 29. haftasında Kayserispor, evinde Hatayspor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve oldukça tempolu geçen mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.


Konuk takım, 2. dakikada Doğukan Sinik'le öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 23. dakikada Boruabia ile karşılık verdi.


Kayserispor'da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Kayserispor bu beraberliğin ardından puanını 36'ya, Hatayspor ise 30'a yükseltti.


Kayserispor 1-1 Hatayspor maç özetini izlemek için






#Süper Lig
#Kayserispor
#Hatayspor
26 dakika önce
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