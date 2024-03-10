Ligin 29. haftasında Kayserispor, evinde Hatayspor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve oldukça tempolu geçen mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Konuk takım, 2. dakikada Doğukan Sinik'le öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 23. dakikada Boruabia ile karşılık verdi.
Kayserispor'da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kayserispor bu beraberliğin ardından puanını 36'ya, Hatayspor ise 30'a yükseltti.