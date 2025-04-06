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Kayserispor Adana'da bir ilki yaşadı

Kayserispor Adana'da bir ilki yaşadı

10:516/04/2025, Pazar
IHA
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Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ve Bahoken'in golleriyle rakibini 2-0 yendi.
Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ve Bahoken'in golleriyle rakibini 2-0 yendi.

Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Kayserispor, rakibini ilk kez deplasmanda mağlup etti.

Süper Lig tarihinde lacivert mavili ekip ile 7 kez Adana’da karşılaşan Kayserispor, önceki gün oynadığı maçı kazanarak ilk kez 3 puan alarak sahadan ayrıldı.


Kayserispor, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti.


Kayserispor, Adana Demirspor ile Süper Lig’de oynadığı 7 iç saha maçında ise 2 galibiyet 5 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı.





#Süper Lig
#Kayserispor
#Adana Demirspor

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