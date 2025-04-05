Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da forvet oyuncusu Stephane Bahoken 5. golünü attı. Ligin 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Kayserispor’da Kartal Kayra Yılmaz ve Stephane Bahoken attığı goller ile takımına 3 puanı getiren isimler oldu.