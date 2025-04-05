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Bahoken 5. golünü attı

Bahoken 5. golünü attı

14:345/04/2025, Cumartesi
IHA
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Bahoken 5. golünü attı
Bahoken 5. golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un forvet oyuncusu Stephane Bahoken ligdeki 5. golünü attı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da forvet oyuncusu Stephane Bahoken 5. golünü attı. Ligin 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Kayserispor’da Kartal Kayra Yılmaz ve Stephane Bahoken attığı goller ile takımına 3 puanı getiren isimler oldu.


Maçın 52. dakikasında takımının ikinci golünü atan 33 yaşındaki futbolcu, kendisinin 5. golünü kaydetti. Kamerunlu futbolcu daha önce Galatasaray, Bodrumspor, Başakşehir ve Hatayspor maçlarında da gol atmıştı.

#Kayserispor
#Bahoken
#Süper Lig

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