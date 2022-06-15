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Kayserispor Çağdaş Atan'la el sıkıştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

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Haber Merkezi İHA
Kayserispor Çağdaş Atanla el sıkıştı
Çağdaş Atan en son Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör konusunda Ömer Erdoğan ile yapılan anlaşmanın bozulması üzerine Çağdaş Atan ile söz kesti.

Daha önce Sergen Yalçın’ın yardımcılığını yapan, sonrasında Alanyaspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Atan ile gerçekleştirilen görüşmede prensipte anlaşmaya varıldı.

Hafta başında Çağdaş Atan ile resmi sözleşme yapılacağı öğrenildi.

  • 42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak 48 maça çıktı. Bu maçların 21’ini kazanan genç teknik adam, 18 mağlubiyet, 9 da beraberlik yaşadı.

Çağdaş Atan ile anlaşama sağlanamadı
SPOR
Çağdaş Atan ile anlaşama sağlanamadı
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