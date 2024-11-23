Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 6-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dusan Tadic (P), 15 ile 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada Yusuf En-Nesyri, 85. dakikada Kostic ve 88. dakikada Szymanski kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada Djiku kendi kalesine ve 56. dakikada Kolovetsios attı.





Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe punını 29'a yükseltti. Kayserispor ise 12 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.













Kayserispor-Fenerbahçe maç özeti

1' Hakem Direnç Tonusluoğlu maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye ev sahibi Bellona Kayserispor başladı.





5' Fenerbahçe penaltı kazandı. Gökhan Sazdağı'nın, Filip Kostic'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.





7' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic, yaptığı vuruşla kaleci Bilal Bayazit'ın sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1





15' Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Fred'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Aydın, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2





17' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Miguel Cardoso'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Dominik Livakovic topu uzaklaştırmayı başardı.





23' Fred'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Bilal Bayazit topu kornere çelmeyi başardı.





26' Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Oğuz Aydın, arka direkten gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-3.





32' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Stephane Bahoken kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.





43' Bellona Kayserispor, Alexander Djiku'nun kendi kalesine attığı golle maçta farkı ikiye indirdi. Miguel Cardoso'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Alexander Djiku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak Dominik Livakovic'in yanından ağlarla buluştu: 1-3





İlk yarı 1-3 sona erdi.









56' Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios'un golü ile maçta farkı bire indirdi. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Dominik Livakovic'in boşa çıktığı topu iyi takip eden Dimitrios Kolovetsios, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 2-3.





63' Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Dusan Tadic'in pasıyla topla buluşan Youssef En-Nesyri, ceza yayından karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-4.





66' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Edin Dzeko kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.





76' Miguel Cardoso'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.





85' Fenerbahçe, Filip Kostic'in golü ile maçta farkı tekrar üçe çıkardı. Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ali Karimi'den seken topu önünde bulan Filip Kostic, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı. 2-5.





88' Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golü ile maçta farkı dörde çıkardı: 2-6.





90+4' Kaleci Bilal'in önde olduğunu fark eden Dzeko'nun Kayserispor kalesine gönderdiği top kale direğine çarparak, oyun alanının dışına çıktı.





Mücadele bu skorla sona erdi.









Kayserispor-Fenerbahçe maç özeti izle





Edin Dzeko, orta sahadan Kayserispor kalesini yokladı





👀 Edin Dzeko, orta sahadan Kayserispor kalesini yokladı! #KAYvFB pic.twitter.com/qR7NSEKw7H — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 23, 2024





Oğuz Aydın ilk kez 11’de

Sezon öncesi takıma dahil olan Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla ilk kez Süper Lig’de 11 başladı. Milli maç arasında Rus takımı Zenit ile oynanan hazırlık maçında sahaya 11’de çıkan Oğuz, bu sezon ligde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 mücadelede süre aldı.





Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin, 2. kez 11’de

Sarı-lacivertlilerin Sivasspor ile oynadığı maçta 11’de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, üst üste 2. kez 11’de forma şansı buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi’nde toplam 7 müsabakada forma giyen Mert Hakan, bu sezon Süper Lig’de 7. kez sarı-lacivertli formayı terletti. Savunma oyuncusu Samet Akaydin de Sivasspor mücadelesinin ardından yine 11’de başladı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 3. maçında görev aldı.





Mücadeleye başlayan ilk 11'ler

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Oğuz Aydın, Tadic, En-Nesyri











