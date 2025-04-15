Kayserispor iç sahada 5 maçtır yenilmiyor

Sarı kırmızılılar, iç sahada 15 puan hanesine yazdırırken kümede kalma adına önemli bir hamle yaptı. Kayserispor, sahasında Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanırken rakip ağlara 13 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü.