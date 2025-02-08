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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'ten galibiyet yorumu

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'ten galibiyet yorumu

19:448/02/2025, Cumartesi
AA
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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, çok önemli bir 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, bugün gösterdikleri performanstan dolayı futbolcularını tebrik ederek, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık Konyaspor bizden biraz daha iyi başladı. Bilal'in kurtardığı iki önemli pozisyon var. Sonrasında ise güzel goller attık iyi oynadık. 2-0 öne geçtik." diye konuştu.


İlerleyen dakikalardan farkı koruyamadıkları için oyuncularının telaş yaptığını anlatan Jakirovic, şunları kaydetti:


"2-0'dan sonra oyunu kontrol etmek istedik ama ilk yarının sonlarına doğru ne yazık ki bir gol yedik, 2-1 içeri girdik. İkinci yarı için sakin kalabilirsek topla oynayabilirsek rakip daha çok risk alıp üzerimize gelecekti ve bunu kontra ataklarla cezalandırabilecektik. Düşündüğümüz gibi de gerçekleşti. Çok güzel bir kontra atakla 3-1'i yakaladık. Bu noktaya kadar maç istediğimiz gibi gidiyordu. İkinci golü yedik. İkinci golü yedikten sonra bir korku oluştu. Maçın sonunda bir pozisyon vardı bizim lehimizde karar çıktı. Maçın böyle bitmesi anlamında şanslıydık. Genel olarak takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı memnunum. Bundan sonraki maçlarda da umarım böyle devam ederiz."




#Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig

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