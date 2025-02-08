Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'ten galibiyet yorumu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, bugün gösterdikleri performanstan dolayı futbolcularını tebrik ederek, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık Konyaspor bizden biraz daha iyi başladı. Bilal'in kurtardığı iki önemli pozisyon var. Sonrasında ise güzel goller attık iyi oynadık. 2-0 öne geçtik." diye konuştu.

"2-0'dan sonra oyunu kontrol etmek istedik ama ilk yarının sonlarına doğru ne yazık ki bir gol yedik, 2-1 içeri girdik. İkinci yarı için sakin kalabilirsek topla oynayabilirsek rakip daha çok risk alıp üzerimize gelecekti ve bunu kontra ataklarla cezalandırabilecektik. Düşündüğümüz gibi de gerçekleşti. Çok güzel bir kontra atakla 3-1'i yakaladık. Bu noktaya kadar maç istediğimiz gibi gidiyordu. İkinci golü yedik. İkinci golü yedikten sonra bir korku oluştu. Maçın sonunda bir pozisyon vardı bizim lehimizde karar çıktı. Maçın böyle bitmesi anlamında şanslıydık. Genel olarak takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı memnunum. Bundan sonraki maçlarda da umarım böyle devam ederiz."