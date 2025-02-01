Kayserispor-Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor'un gol yollarındaki en önemli kozu Simon Banza.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de bu sezon dış sahada galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Geçtiğimiz haftayı BAY geçen bordo-mavililer, ligde 25 puanla 10. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, Kayserispor karşılaşmasına 11'de başlıyor.
İşte maçın 11'leri
Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon
Trabzonspor:
Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza.
#Süper Lig
#Trabzonspor
#Kayserispor