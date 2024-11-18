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Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

17:3518/11/2024, Pazartesi
AA
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Kayserispor'da Frenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor.
Kayserispor'da Frenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kayserispor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Kayserispor-Fenerbahçe maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da başlayacak.





#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Antrenman

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