Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor-Fenerbahçe maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da başlayacak.
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