Kazımcan Karataş: "Umarım mayıslar bizim olur"

Kazımcan Karataş, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Heyecanlıyım ama burada olduğum için ayrıca mutluyum. Umarım hem kendim hem de Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. Takım arkadaşlarım geldiğim günden beri aile ortamını bana hissettirdi. Bu aile ortamında bulunduğum için mutlu ve huzurluyum" dedi.

💛❤️ pic.twitter.com/6OhlYeK3dE — Kazımcan Karataş (@kazimcankaratas) July 4, 2022

"Sol bekte daha iyi hissediyorum"

Geçen sezon Altay'da daha çok sol bekte görev yaptığını anlatan Kazımcan, "Geçen yıl daha çok sol bek ağırlıklı bir sezon geçirdim. Okan hocayla bu konu hakkında daha konuşmadık. Okan hocam saha içinde hangi bölgede görev verirse elimden geleni yapacağım. Sol bekten öne çıkışlarda daha rahat hissediyorum ve daha güvenli oluyorum. Bu yüzden sol bekte daha iyi hissediyorum. Kendimi saha içinde özgür ve güvenli hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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Altay'da 6 yaşında futbola başladığını aktaran Kazımcan, "Yaş kategorisinde görev aldıktan sonra kendimi A takımda buldum. Herkesin hayali A takımda forma giymek. Bu herkese nasip olmuyor. Geçen sezonu iyi geçirdim ve sonra da Galatasaray'a transfer oldum. Milli takımlarda alt yaş gruplarında oynadım ve ardından Ümit Milli Takım'a çağrıldım. Yavaş yavaş da A Milli Takım'a çağrılarak süre bulmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk ile çalışma mutluluğu

Genç futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile çalışacağı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Okan hoca ile görüştüğümüz zaman bana o sıcakkanlılığını hissettirdi. Galatasaray'ın büyüklüğünü dile getirdi. Ben de şartların oluşması durumunda Galatasaray forması giyeceğimi söyledim. Şartlar oluştu ve şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Umarım uzun yıllar bu formaya hizmet ederim. Taraftarımız bize inansın, güvensin. Biz onlar için savaşacağız. Onlar da bizim için tribünde savaşsın. Umarım mayıslar ve şampiyonluklar bizim olur" şeklinde konuştu.

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