Kerem Aktürkoğlu gol sevincini açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu.
Attığı gol sonrası film karakteri Harry Potter’ın asasını sallama hareketini yapan Kerem, “Taraftarlar yakıştırdı. Ben de Harry Potter’ı seviyorum. Golden sonra bu hareketi yaptım” dedi.
- Kerem Aktürkoğlu bu sezonki gol sayısını 7’ye yükseltti. 23 yaşındaki futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında attı.
🤺 Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci! #Seviyoruzİşte #GSvANT pic.twitter.com/hPmBuC6lDn
🤺 Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci! #Seviyoruzİşte #GSvANT pic.twitter.com/hPmBuC6lDn— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 25, 2021