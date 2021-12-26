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Kerem Aktürkoğlu gol sevincini açıkladı

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, golden sonra yaptığı sevinç hakkında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu gol sevincini açıkladı
Golden sonra Harry Potter'ın asa sallama hareketini yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu.

Attığı gol sonrası film karakteri Harry Potter’ın asasını sallama hareketini yapan Kerem, “Taraftarlar yakıştırdı. Ben de Harry Potter’ı seviyorum. Golden sonra bu hareketi yaptım” dedi.

  • Kerem Aktürkoğlu bu sezonki gol sayısını 7’ye yükseltti. 23 yaşındaki futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında attı.

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