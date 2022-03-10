Kerem Aktürkoğlu İspanyolların ilgi odağı oldu: "Adım Harry mi, Kerem mi bilmiyorum"

Galatasaray'ın yetenekli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İspanya'nın önemli yayın organlarından biri olan MARCA'ya konuştu.
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun MARCA'ya yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;
- *"Önemli olan bizim UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında gösterdiğimiz performansı yansıtıp yansıtamayacağımız. Barcelona için çok zor bir rakip olacağımızı söyleyebilirim."
- *"Barcelona, dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve onlarla Avrupa Ligi'nde oynamak garip. Buraya ait değiller. Ancak şunu da söylemem gerekiyor ki Avrupa Ligi, hak ettiği değeri göremeyen bir turnuva."
- *"Büyük bir Harry Potter hayranıyım ve sahaya biraz sihir getirme fikrini seviyorum. Bu yüzden böyle bir gol sevincini yapma kararı da aldım."
- *"Bazen adım Harry mi Kerem mi bilemiyorum, her şey Harry Potter'ın gözlüklerine benzer bir gözlük takmamla başladı."
- *"Bir futbolcu olarak her zaman en iyi rakiplere karşı oynamak ve yeteneğinizi göstermek istersiniz. Çekilişten beri bu oyunu dört gözle bekliyordum."
- *"Hiç böyle bir idolüm olmadı. Yine de tüm neslim adına konuşabilir ve Messi ve Ronaldo'yu izlemekten keyif aldığımı söyleyebilirim.Onlar son on yılın en iyi futbolcuları ve ben dahil dünya çapında birçok oyuncuyu etkilediler"
Xavi'nin basın toplantısında dikkat çektiği Kerem Aktürkoğlu, MARCA'ya röportaj verdi👇
*"Bana Harry Potter diyorlar. Her şey onun gözlüklerini takmamla başladı."
*"Barcelona ile Avrupa Ligi'nde oynamak çok garip"
*"Kura çekiminden beri Barcelona maçını bekliyoruz" pic.twitter.com/nhX0OyGwkA
Xavi'nin basın toplantısında dikkat çektiği Kerem Aktürkoğlu, MARCA'ya röportaj verdi👇