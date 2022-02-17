Kerem Aktürkoğlu: "Profesyonel futbolcuysan bunlar bahane olamaz. Bu gidişatı sadece biz durdurabiliriz"

Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisinde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Alınan sonuçları hak etmediklerini ifade eden Aktürkoğlu bu gidişata kendilerinin dur diyebileceğini söyledi.

"Kariyerim için Galatasaray'ı seçtim"

"Ben çocukluğumda zaten Galatasaray'ı tutuyordum. Çok büyük sempatim vardı ama bu kararı ailemle konuşarak aldım. Galatasaray'da daha çok şans bulabileceğimi de düşündüm. Fatih Hoca bizimle iletişime geçti. 21 yaşındaydım ama iletişimi ailemle yapmaları bana verdikleri değeri gösterdi. Süper Lig'de çok kulüple görüştüm, daha fazla para veren kulüpler de oldu ama kariyerim için Galatasaray'ı seçtim."

"Hepimiz için çok büyük hüsran"

REKLAM

Marcao ile yaşananlar gerçekten zor bir andı. O konuyla ilgili hiç konuşmadım, çok da konuşmak istemiyorum ama aşmak zorundaydım ve aştım. Geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim. Şu an bulunduğumuz durum hepimiz için çok büyük hüsran. Galatasaraylı olan herkes bu durumdan şikayetçi, özellikle de biz futbolcular. Elbette bunu değiştirmek, konumumuzu daha farklı yere getirebilmek için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz.

"Bu gidişatı sadece biz durdurabiliriz"

Bu durumu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Şanssızlık da peşimizi hiç bırakmadı. Avrupa'da çok güzel maçlar çıkartıp, ligde puanlar kaybettik. Bunlar bizi çok düşürdü. Ancak profesyonel futbolcuysan bunlar bahane olamaz. Bu gidişatı sadece biz durdurabiliriz.

REKLAM

SPOR Galatasaray'ın yeni oyuncusu Erick Pulgar'dan transfer itirafı

SPOR Ya tutarsa!