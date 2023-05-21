Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi itirafı: O konuda bir türlü anlaşamıyoruz

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, gelecek hafta şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.





Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet. İki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Son haftalarda, her hafta 'şampiyon olacağız' diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok fazla biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarın sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel ortam vardı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.





"Icardi'nin hiç egosu yok"





Takım arkadaşı Mauro Icardi ile saha içindeki ilişkisiyle ilgili konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Bir pozisyonda pas verdiğinde 'Sana gol attırmaya çalışıyorum' dedi. Ben de 'Ben sana attırmaya çalışıyorum' dedim. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama birbirimize asist yapıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu, aynı zamanda çok iyi bir insan. Saha içinde de saha dışında da hiçbir egosu yok. Bunun meyvelerini yiyoruz. Bugün 2 gol atmak ona nasip oldu. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.





Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili bir soruya cevap veren Kerem, "Bunları hiç kendime söylemiyorum, düşünmüyorum. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene bizim için iyi bir sezon değildi. Yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben Galatasaray'a odaklıyım. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Gelecek sezon ne olur biter hiçbir planım yok. İnşallah güzel biter" değerlendirmesinde bulundu.





"Neden Şampiyonlar Ligi finali, şampiyonluğu olmasın"





Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaklarına inandığını söyleyen Kerem, "Her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, orada kendini göstermek hayallerinden biridir. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'ndan sonra en üst seviye. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimize, gruplara kalacağımıza ve grupları geçeceğimize inanıyoruz. Onun bilincindeyiz. Seneye çok daha güzel şeyler olacak. Neden Şampiyonlar Ligi finali, şampiyonluğu olmasın. Biz bunları çok hayal olarak görmüyoruz. İnşallah olur" şeklinde konuştu.





Sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını aktaran Galatasaraylı oyuncu, "Benim için yeter diye bir şey yok. Hep kendimi geliştirmek üstüne değerlendirmeler yapıyorum. Oynadığımız dünya yıldızları hepimize bir şeyler katıyor. Saha içi, saha dışı onlardan ne öğrenebilirsek öğrenmeye çalışıyoruz. Onlar da bize yardımcı olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.





Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk hayaliyle ilgili olarak ise "Şu an şampiyonluğu düşünüyoruz. Şampiyonluk sonrası belki taraftara kupayla koşabilirim" dedi.















