Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden Karacabey de kazanacak

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray’dan, Portekiz temsilcisi Benfica’ya 12 milyon euroya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’ndan eski kulüpleri dayanışma bedeli alacak. Bunlardan biri de Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor.
Karacabey Belediyespor’un Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden 60 bin euro alması bekleniyor.
Milli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Bursa takımında 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
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40 dakika önce