UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Kızılyıldız evinde Benfica’yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 1984 yılında karşı karşıya gelen iki takım lige 3 puanla başlamak istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanan Benfica’da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de çıkması bekleniyor. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Kızılyıldız - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
Kerem Aktürkoğlu’lu Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Benfica forması ile ilk 11’de yer alacak. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar.