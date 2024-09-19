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Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

15:2119/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor.
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Kızılyıldız evinde Benfica’yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 1984 yılında karşı karşıya gelen iki takım lige 3 puanla başlamak istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanan Benfica’da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de çıkması bekleniyor. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Kızılyıldız - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

Kerem Aktürkoğlu’lu Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Benfica forması ile ilk 11’de yer alacak. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar.

KIZILYILDIZ - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Kızılyıldız - Benfica maçı bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

KIZILYILDIZ - BENFİCA CANLI İZLE

Kızılyıldız - Benfica maçını canlı izlemek için

KIZILYILDIZ - BENFİCA CANLI SKOR

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU




#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Kızılyıldız
#Benfica
#Kerem Aktürükoğlu
#Orkun Kökçü

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