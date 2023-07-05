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Spor

Kocaeli'de gol yağmuru: Galatasaray başladı Hull City bitirdi

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Hull City ile oynadığı hazırlık maçından 4-3 yenik ayrıldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan sarı kırmızlılarda ikinci yarıda altyapı futbolcuları sahaya dahil oldu. İngiliz ekibi, ikinci yarıda oyun disiplininden kopmazken önemli bir geri dönüşe imza attı.

22:33 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hull Cityli futbolcuların gol sevinci.

Hull Cityli futbolcuların gol sevinci.

Corendon Summer Tour 2023 kapsamında oynanan hazırlık mücadelesinde son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Championship ekiplerinden Hull City karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede tam 7 gol atıldı. Sarı-kırmızılı takım, 3-0 öne geçtiği mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.

Yeni sezon öncesinde iki takım da oyuncularını test ederken, artılarını ve eksilerini görme şansı yakaladılar. İlk yarıda rakip takıma göz açtırmayan Aslan, golleri art arda sıraladı. Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan’ın golleriyle 3-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Tetteh’in golüyle skor 3-1’e geldi.

İkinci yarıda yapılan değişikliklerle birlikte oyun üstünlüğü Hull City’e geçti. Galatasaray’da oyuna giren genç oyuncular aksarken, Hull City’nin golleri son dakikalarda art arda geldi. İngiliz ekibi, oyunun son 10 dakikalık bölümünde Christie, Slater ve Estupinan’ın ayaklarından bulduğu gollerle mücadeleyi 4-3 kazandı.


#Galatasaray
#Hull City
#Süper Lig
39 dakika önce
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