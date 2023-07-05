Kocaeli'de gol yağmuru: Galatasaray başladı Hull City bitirdi

Yeni sezon öncesinde iki takım da oyuncularını test ederken, artılarını ve eksilerini görme şansı yakaladılar. İlk yarıda rakip takıma göz açtırmayan Aslan, golleri art arda sıraladı. Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan’ın golleriyle 3-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Tetteh’in golüyle skor 3-1’e geldi.