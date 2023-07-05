Kocaeli'de gol yağmuru: Galatasaray başladı Hull City bitirdi

Hull Cityli futbolcuların gol sevinci.
Corendon Summer Tour 2023 kapsamında oynanan hazırlık mücadelesinde son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Championship ekiplerinden Hull City karşılaştı.
Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede tam 7 gol atıldı. Sarı-kırmızılı takım, 3-0 öne geçtiği mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.
Yeni sezon öncesinde iki takım da oyuncularını test ederken, artılarını ve eksilerini görme şansı yakaladılar. İlk yarıda rakip takıma göz açtırmayan Aslan, golleri art arda sıraladı. Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan’ın golleriyle 3-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Tetteh’in golüyle skor 3-1’e geldi.
İkinci yarıda yapılan değişikliklerle birlikte oyun üstünlüğü Hull City’e geçti. Galatasaray’da oyuna giren genç oyuncular aksarken, Hull City’nin golleri son dakikalarda art arda geldi. İngiliz ekibi, oyunun son 10 dakikalık bölümünde Christie, Slater ve Estupinan’ın ayaklarından bulduğu gollerle mücadeleyi 4-3 kazandı.