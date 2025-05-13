Kocaelispor en çok golü son 15 dakikalarda attı

Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor’un şampiyonlukla tamamladığı 1. Lig karnesinde attığı ve yediği gollerin dağılımlarında karşılaşmaların son çeyreklerindeki performansları dikkat çekti. Bu sezon 68 gol atıp, kalesinde 41 gol gören Körfez ekibi, ligin ikinci yarısında toplam 37 gol kaydetti. İkinci devre 26 golü ayakla ağlara gönderen yeşil-siyahlılar, 8 golü kafayla, 3 golü de penaltıdan attı. Sezonun ikinci yarısında 3 maçta gol atamayan lider Kocaelispor 5 maçta da kalesini gole kapattı. Ligin ilk yarısında bir kere kendi kalesine gol atan Kocaelispor 19 maçta toplam 30 gol kaydetmiş; 4 maçta gol atamazken 8 maçta da kalesinde gol görmemişti. Körfez ekibi, bu gollerin 24’ünü ayakla, 5’ini kafayla, 1’ini de penaltıdan atmıştı.