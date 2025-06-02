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Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu: Yarın imzayı atacak

Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu: Yarın imzayı atacak

14:542/06/2025, Pazartesi
AA
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Selçuk İnan son olarak Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.
Selçuk İnan son olarak Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.

Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Selçuk İnan ile yarın sözleşme imzalayacak.


Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir" ifadesine yer verildi.


Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.








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