Kosova Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın Kosova ile Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaşacak.
Kosova Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın sahasında Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda teknik direktör Franco Foda yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Basına kapalı bölümde Kosova, karşılaşmanın taktik idmanını yaptı.
Kosova ile Türkiye yarın TSİ 21.45'te başkent Priştine'deki Fadıl Vokrri Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
