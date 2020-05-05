LA LİGA

Kral Kupası finali için 'seyircili oynansın' talebi

İspanya Kral Kupası finalinde karşılaşacak olan Athletic Bilbao ve Real Sociedad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen finalin ileri bir tarihte seyircili olarak oynanmasını talep etti.

Haber Merkezi AA
Copa del Rey, İspanya'da her yıl düzenlenen ve eleme usulü oynanan maçlar sonunda kupayı kazanın belirlendiği futbol turnuvasıdır.

Copa del Rey, İspanya'da her yıl düzenlenen ve eleme usulü oynanan maçlar sonunda kupayı kazanın belirlendiği futbol turnuvasıdır.

Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın ortak açıklamasında, iki kulübün başkanlarının bir araya geldiği belirtilerek, "Başkanlarımız, Kral Kupası finalinin federasyonun da kabul edeceği ileri bir tarihte seyircili olarak düzenlenmesini talep etmektedir" denildi.

İki kulübün de, kazananın UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağı finalin iptal edilmemesini ve resmi bir karşılaşma olarak oynanmasını istediği kaydedildi.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise mücadelenin 2020-2021 sezonundaki finalden önce oynanabilmesi için çalışılacağı belirtildi.

İspanya Futbol Federasyonu ‘Avrupa planını’ açıkladı
İspanya Futbol Federasyonu ‘Avrupa planını’ açıkladı

İspanya Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sebebiyle lig senaryoları üzerine bir açıklama yayınladı. Federasyon Genel Sekreteri Andreu Camps, liglerin başlamaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takımların mevcut puan durumuna göre belirleneceğini açıkladı.Yapılan açıklamada, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde ligin 27. haftası itibariyle tescil edileceği ve ilk 4 sırada yer alan takımların UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı belirtildi.Mevcut durumda La Liga’da Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) ve Real Sociedad (46) Şampiyonlar Ligi’nde, Getafe (46), Atletico Madrid (45) ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.

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