Kupada eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşandı.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulanacak.
İşte Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeler:
- Alanyaspor-Adana Demirspor
- Fatih Karagümrük-Konyaspor
- Kasımpaşa-Gaziantep FK
- Fenerbahçe-Kayserispor
- Hatayspor-Antalyaspor
- Bandırmaspor-Sivasspor
- Denizlispor-Trabzonspor
- Beşiktaş-Göztepe