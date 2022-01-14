Spor Kupada eşleşmeler belli oldu
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Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kupada eşleşmeler belli oldu
(Arşiv)

Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşandı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulanacak.

İşte Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeler:

  • Alanyaspor-Adana Demirspor
  • Fatih Karagümrük-Konyaspor
  • Kasımpaşa-Gaziantep FK
  • Fenerbahçe-Kayserispor
  • Hatayspor-Antalyaspor
  • Bandırmaspor-Sivasspor
  • Denizlispor-Trabzonspor
  • Beşiktaş-Göztepe

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