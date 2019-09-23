Larkin'den milli takım mesajı: Türkiye için oynamak müthiş olur

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li oyun kurucu Shane Larkin, Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağı konusunda önemli mesajlar verdi.

beIN Sports'a konuşan Larkin, sosyal medya hesabından paylaştığı ay-yıldızlı formanın üzerinde güzel durduğunu ifade ederken, şu açıklamayı yaptı;

"Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur"





"Teklif gelirse müthiş olur, bir yıldır buradayım. Kariyerimde ilk kez iki yıl bir yerde oynayacağım. Burası evim gibi. Burada çok mutluyum. Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur. Resmi bir teklif yok ama gelirse bununla hemen ilgilenirim. Neler olacak göreceğiz. Ama paylaştığım gibi forma üzerimde güzel durdu."

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı'nda oynama fikrine sıcak baktığını açıkladı: "Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur." pic.twitter.com/4KelwpH9oO — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Eylül 2019

En değerli oyuncu seçildi

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 35 maça çıkan Larkin; 12,5 sayı, 2,2 ribaunt, 3,1 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 24 maça çıkan ABD'li oyun kurucu; 15,1 sayı, 2,8 ribaunt, 4,5 asist ve 1,8 top çalma ortalamaları ile oynadı. Larkin, özellikle takımının 14. şampiyonluğa ulaştığı final serisinde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçilmeyi başardı.

Larkin, 2018-2019'da Anadolu Efes ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde ise ikincilik yaşadı.



