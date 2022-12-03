Lionel Messi kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Avustralya, Katar'da karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma Lionel Messi'nin rekor kırdığı bir mücadeleye dönüştü.

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi, Avustralya karşılaşmasıyla birlikte kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı.

788 gol, 348 asist

Kariyeri boyunca sadece Barcelona, PSG ve Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu, geride bıraktığı 999 maçta kırılması güç rekorlara imza attı. Messi bu karşılaşmalarda toplamda 788 gol atarken, 348 de asist yaptı. Ayrıca Messi bin maçlık kariyerine 7 Ballon D'Or, 6 Altın Ayakkabı ve 41 kupa sığdırdı.