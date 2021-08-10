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Lionel Messi'nin PSG'ye transferine dair bilinmeyen detaylar

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Fransa Lig 1'in dev takımı PSG'ye transfer oluyor. Peki Lionel Messi, PSG'de ne kadar kazanacak ve kaç numaralı formayı giyecek? Lionel Messi'nin PSG'de alacağı maaş ve transfere ilişkin tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi PSGden ne kadar kazanacak: Messi PSGde kaç numaralı formayı giyecek?
Lionel Messi futbol kariyerine PSG'de devam edecek.

Barcelona'nın mali yapısı ve La Liga'nın getirdiği kurallar çerçevesinde takımdan ayrılan Lionel Messi, Fransa Lig takımlarından PSG için sağlık kontrollerinden geçecek. Messi'nin PSG'de kaç numaralı forma giyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken alacağı yıllık maaş ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Lionel Messi PSG'de kaç numaralı formayı giyecek?

Fransız ekibine imza atacak olan Arjantinli yıldızın PSG'de kariyerindeki ilk forma numarası olan 30'u tercih edeceği iddia edildi. Messi'nin forma ihtimalleri arasında 19 numara da bulunuyor.

Lionel Messi PSG'den ne kadar kazanacak?

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Messi'nin PSG'den yıllık 35 milyon euro ücret alacağı imza parası için de aynı rakamı cebine koyacağı belirtildi.

Lionel Messi'nin PSG'deki maaşı;

  • Yıllık: 35 milyon euro
  • Aylık: 2 milyon 900 bin euro
  • Haftalık: 675 bin euro
  • Günlük: 96 bin euro
  • Saatlik: 4 bin euro
  • Dakikada: 67 euro
  • Saniyede: 1.1 euro

PSG, Lionel Messi'nin transferini sosyal medya hesabından açıkladı;

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