Lionel Messi'nin PSG'ye transferine dair bilinmeyen detaylar

Barcelona'nın mali yapısı ve La Liga'nın getirdiği kurallar çerçevesinde takımdan ayrılan Lionel Messi, Fransa Lig takımlarından PSG için sağlık kontrollerinden geçecek. Messi'nin PSG'de kaç numaralı forma giyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken alacağı yıllık maaş ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Lionel Messi PSG'de kaç numaralı formayı giyecek?

Fransız ekibine imza atacak olan Arjantinli yıldızın PSG'de kariyerindeki ilk forma numarası olan 30'u tercih edeceği iddia edildi. Messi'nin forma ihtimalleri arasında 19 numara da bulunuyor.

PSG’s new number 3️⃣0️⃣ pic.twitter.com/TL3iIoxUl5 — Football Tweet (@Football__Tweet) August 10, 2021

Lionel Messi PSG'den ne kadar kazanacak?

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Messi'nin PSG'den yıllık 35 milyon euro ücret alacağı imza parası için de aynı rakamı cebine koyacağı belirtildi.

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Lionel Messi'nin PSG'deki maaşı;

Yıllık: 35 milyon euro

Aylık: 2 milyon 900 bin euro

Haftalık: 675 bin euro

Günlük: 96 bin euro

Saatlik: 4 bin euro

Dakikada: 67 euro

Saniyede: 1.1 euro

PSG, Lionel Messi'nin transferini sosyal medya hesabından açıkladı;

👀 pic.twitter.com/y5IbqL69Z4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

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