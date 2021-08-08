Lionel Messi yarın yeni takımıyla basının karşısına çıkacak

La Liga yönetiminin yeni mali tedbirler getirmesinin ardından Barcelona ile sözleşmesini uzatamayan Lionel Messi, Katalan ekibinden ayrıldı. Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Messi'nin yeni takımıyla çoktan anlaştığı belirtildi.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Messi, PSG ile sözleşme imzalayacak. Fransa'ya gitmesi beklenen oyuncunun yarın transferi için basının karşısına çıkacağı iddia edildi.
- Lionel Messi yaz tatili sırasında PSG'li futbolcularla bir araya gelmiş ve bu durum oyuncunun gönlünün Paris'te oynamaktan yana olduğu şeklinde yorumlanmıştı.
Lionel Messi'nin PSG'den imza parası olarak 25 milyon euro alacağı yıllık ücretinin de aynı olacağı belirtildi. Arjantinli yıldızın Fransız ekibine yıllık maliyeti 50 milyon euro olacak.
⚡ Arrivée de Lionel Messi à Paris, ce soir, visite médicale demain.
Il ne reste que des détails à régler entre les deux parties avant accord total et signature du contrat.
⚡ Arrivée de Lionel Messi à Paris, ce soir, visite médicale demain.