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Litvanya-Türkiye | CANLI

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi ikinci karşılaşmasında Litvanya'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı istatistiklerini ve canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Litvanya-Türkiye | CANLI
​Litvanya-Türkiye

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olacak. Karşılaşma, iki takım arasındaki tarihteki ilk müsabaka olarak kayıtlara geçecek. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden ay yıldızlı ekibimiz, Vilnius'ta oynanacak mücadeleyi de kazanarak puanını 6'a çıkarmayı hedefliyor.

55 yaşındaki teknik direktör Valdas Ivanauskas'ın çalıştırdığı Litvanya ise; gruptaki ilk maçında sahasında Lüksemburg'a 2-0 yenilmiş ve Uluslar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapmıştı. Geride bıraktığımız sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Arvydas Novikovas'ın da kadrosunda yer aldığı Litvanya,, FIFA sıralamasında 138. basamakta yer alıyor.

  • Litvanya-Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Litvanya'nın 11'i;

  • Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis

A Milli Takımımızın 11'i;

  • Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Mücadeleyi canlı izlemek için tıklayın.
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