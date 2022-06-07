Litvanya-Türkiye | CANLI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olacak. Karşılaşma, iki takım arasındaki tarihteki ilk müsabaka olarak kayıtlara geçecek. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden ay yıldızlı ekibimiz, Vilnius'ta oynanacak mücadeleyi de kazanarak puanını 6'a çıkarmayı hedefliyor.
55 yaşındaki teknik direktör Valdas Ivanauskas'ın çalıştırdığı Litvanya ise; gruptaki ilk maçında sahasında Lüksemburg'a 2-0 yenilmiş ve Uluslar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapmıştı. Geride bıraktığımız sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Arvydas Novikovas'ın da kadrosunda yer aldığı Litvanya,, FIFA sıralamasında 138. basamakta yer alıyor.
- Litvanya-Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.
Litvanya'nın 11'i;
- Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis
A Milli Takımımızın 11'i;
- Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun