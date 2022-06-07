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Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk defa karşılaştığı Litvanya'ya yarım düzine gol attı

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi ikinci karşılaşmasında Litvanya'ya konuk oldu. Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk defa karşılaştığı Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk defa karşılaştığı Litvanyaya yarım düzine gol attı
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde çıktığı iki maçta 6 puan topladı ve 10 gol attı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmadan dakikalar;

GOL!

  • 2. dakikada Halil’in pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Doğukan, rakiplerini geçerek ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

10. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda top, baraja da çarparken az farkla üstten dışarı gitti.

GOL!

  • 14. dakikada kendi yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu’nun, rakip yarı alanda savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan, kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

54. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası içinde yaptığı şutta Sirvys yatarak, topa engel oldu. VAR uyarısı sonrası hakem Novak Simovic pozisyonu izleyerek, topun elle oynandığına karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

  • 56. dakikada beyaz noktada topun başında geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

64. dakikada Laukzemis’in ceza yayı üzerinden yaptığı şutta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

72. dakikada topu kapan Halil, ceza sahası içinde kaleci Setkus’u da geçerek yaptığı vuruşta savunma gole izin vermedi.

GOL!

  • 81. dakikada Salih Özcan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine yerden sert gönderdiği ortaya yakın mesafede dokunan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi. 0-4

83. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Setkus, sağına gelen topu yatarak gole izin vermedi.

GOL!

  • 89. dakikada ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Kerem, arka direğe yolladığı pasta Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. 0-5

GOL!

  • 90+1. dakikada Orkun’un pasında ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi geçerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6
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