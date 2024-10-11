Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı

Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Podolski, kariyerinde biri FIFA Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.

Yaklaşık 50 bin taraftar karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Poldi, "Sokaklardan gelen bir çocuktum. Her zaman dürüst olmak istedim. Siz olmadan, taraftarlar olmadan Futbol bir hiçtir. Ben sizin için her zaman bir çocuk oldum" dedi.