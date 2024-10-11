Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı

Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı

11:3011/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Podolski, Türkiye'de Antalyaspor ve Galatasaray formaları da giymişti.
Podolski, Türkiye'de Antalyaspor ve Galatasaray formaları da giymişti.

Galatasaray ve Antalyaspor'un eski yıldızı Lukas Podolski, 39 yaşında aktif futbol kariyerine nokta koydu. Alman futbolcu için jübile maçı organize edildi.

Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı.


Alman futbolcu, altyapısında yetiştiği Köln ile formasını giydiği son takım olan Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı.


Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Podolski, kariyerinde biri FIFA Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.


Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 130 maçta 49 gol attı.


Galatasaray'da görev aldığı iki sezonda oynadığı 75 maçta 34 gol atan Podolski, Antalyaspor'da ise 1,5 sezonda çıktığı 47 maçta 7 kez ağları havalandırdı.


Duygusal açıklama


Yaklaşık 50 bin taraftar karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Poldi, "Sokaklardan gelen bir çocuktum. Her zaman dürüst olmak istedim. Siz olmadan, taraftarlar olmadan Futbol bir hiçtir. Ben sizin için her zaman bir çocuk oldum" dedi.




#Galatasaray
#Lukas Podolski
#Antalyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteorloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor! 12-13 Ekim 2024 il il hafta sonu yaşanacak hava durumu