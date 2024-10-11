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Nelsson'dan transfer sözleri: Dersimi aldım

Nelsson'dan transfer sözleri: Dersimi aldım

10:3711/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
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Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, dikkat çeken sözler sarf etti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.








Takvim'de yer alan habere göre; Danimarkalı yıldız hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Transfer konusunda yorum yapmak istemiyorum."








"Medyada bu tür şeyler hakkında çok fazla şey söylememek konusunda dersimi aldığımı düşünüyorum. O yüzden bu sefer buna sadık kalacağım."




"Ben bir Galatasaraylı futbolcuyum ve bundan son derece mutlu ve gururluyum. Gelecekte ne olacak, kimse bilmiyor" diye konuştu.





Danimarkalı savunma oyuncusu bu sezon sarı kırmızılı formayla 8 maçta görev aldı.




Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



#Victor Nelsson
#Galatasaray
#Transfer

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