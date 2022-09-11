Kayserispor üç puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 54. dakikada Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın sonuna kadar skoru korumayı başaran Kayserispor, 3 puanın sahibi oldu. Kayserispor - Antalyaspor maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.
11. dakikada sol taraftan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov'un ortasında kale alanı içerisinde uygun pozisyonda Wright'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
17. dakikada rakip sahada baskı kuran Antalyaspor'da, kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.
48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
54. dakikada Mame Thiam Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.
65. dakikada Ramazan Civelek önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
73. dakikada Güray Vural, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.
Müsabaka 1-0'lık Kayserispor'un galibiyetiyle sona eriyor.