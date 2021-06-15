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Macaristan-Portekiz maçında tartışılan an: Cüneyt Çakır 'devam' dedi Ronaldo çılgına döndü

Macaristan ile Portekiz arasında oynanan EURO 2020 maçında Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının penaltı beklediği pozisyon tartışma çıkardı. Macar futbolcunun eliyle oynadığı pozisyon için doğal konum yorumu yapılırken VAR'dan herhangi bir uyarı çıkmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macaristan-Portekiz maçında tartışılan an: Cüneyt Çakır devam dedi Ronaldo çılgına döndü
Cüneyt Çakır

Macaristan ile Portekiz arasında oynanan EURO 2020 maçında tartışma çıkartan bir an yaşandı.

Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının büyük tepki gösterdiği pozisyonda Macar futbolcunun topa eliyle müdahale ettiği görüldü.

Cüneyt Çakır'ın devam ettirdiği pozisyonda VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

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