Macaristan-Portekiz maçında tartışılan an: Cüneyt Çakır 'devam' dedi Ronaldo çılgına döndü

Macaristan ile Portekiz arasında oynanan EURO 2020 maçında tartışma çıkartan bir an yaşandı.
Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının büyük tepki gösterdiği pozisyonda Macar futbolcunun topa eliyle müdahale ettiği görüldü.
Cüneyt Çakır'ın devam ettirdiği pozisyonda VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
Ronaldo'nun penaltı beklediği pozisyonda Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi. pic.twitter.com/KGdPvHwfyE
Ronaldo'nun penaltı beklediği pozisyonda Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi. pic.twitter.com/KGdPvHwfyE— Video Radar (@videoradars77) June 15, 2021