Macaristan-Portekiz maçında tartışılan an: Cüneyt Çakır 'devam' dedi Ronaldo çılgına döndü Macaristan ile Portekiz arasında oynanan EURO 2020 maçında Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının penaltı beklediği pozisyon tartışma çıkardı. Macar futbolcunun eliyle oynadığı pozisyon için doğal konum yorumu yapılırken VAR'dan herhangi bir uyarı çıkmadı.

Haber Merkezi 15 Haziran 2021, 20:33 Son Güncelleme: 15 Haziran 2021, 21:14 Yeni Şafak